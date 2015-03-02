Форма поиска по сайту

02 марта 2015, 13:48

Общество

Для "Тотального диктанта" в столице откроют 70 площадок

Автором "Тотального диктанта" станет писатель Евгений Водолазкин

В Москве откроют 70 площадок для "Тотального диктанта", который пройдет 18 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта Ольгу Ребковец.

В основном акция пройдет в столичных вузах. По всему миру акция состоится в 350 городах, из них 100 – зарубежные.

Текст "Тотального диктанта" напишет автор романа "Лавр" Евгений Водолазкин, лауреат премий "Большая книга" и "Ясная поляна". По словам писателя, диктант будет на тему "Быт России в начале XX века".

"Тотальный диктант"

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности. Это добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов России и мира.

Как правило, текст для диктанта пишут известные писатели: в 2010 году автором был Борис Стругацкий, в 2011 году – Дмитрий Быков, в 2012-м – Захар Прилепин, в 2013-м – Дина Рубина, а в 2014-м – Алексей Иванов.

