Для "Тотального диктанта" в столице откроют 70 площадок

Автором "Тотального диктанта" станет писатель Евгений Водолазкин

В Москве откроют 70 площадок для "Тотального диктанта", который пройдет 18 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта Ольгу Ребковец.

В основном акция пройдет в столичных вузах. По всему миру акция состоится в 350 городах, из них 100 – зарубежные.

Текст "Тотального диктанта" напишет автор романа "Лавр" Евгений Водолазкин, лауреат премий "Большая книга" и "Ясная поляна". По словам писателя, диктант будет на тему "Быт России в начале XX века".