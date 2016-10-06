Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября 2016, 11:38

Общество

Главы районных управ проведут в октябре 125 встреч с жителями

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Главы районных управ в октябре проведут 125 встреч с жителями. Об этом сообщает пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти.

Чиновники планируют рассказать о подготовке жилищно-коммунальных служб районов к работе в зимний период, работе по снижению задолженности за услуги ЖКХ, пресечении несанкционированной торговли на территории районов, выполнении программы благоустройства дворовых территорий и ремонте подъездов, состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории районов.

Также предполагается обсудить взаимодействие с общественными организациями и объединениями и работу комиссий по делам несовершеннолетних.

С графиком встреч можно ознакомиться здесь.

Сюжет: Встречи глав департаментов и префектов округов с москвичами
встречи с жителями городское управление встречи с населением управы районов

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика