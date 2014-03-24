Департамент горимущества будет ежемесячно проводить встречи с жителями

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент городского имущества и Общественная палата России намерены организовать встречи с представителями органов власти, общественных организаций и бизнес-структур, сообщает пресс-служба департамента.

Каждый месяц в департаменте городского имущества будут проходить дни приема граждан по вопросам сферы имущественно-земельных отношений. Первый прием состоится уже 8 апреля.

"Уверен, что такое взаимодействие необходимо всем сторонам. Конструктивный диалог, обоснованная критика или одобрение принимаемых решений, публичное их обсуждение позволит нам слышать друг друга, развивать и управлять городом эффективно", - заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Владимир Ефимов.

Кроме того, ежеквартально в Общественной палате будут проходить слушания, где представители органов власти, общественности и бизнеса смогут обсуждать актуальные проблемы города и вырабатывать совместные решения.

Записаться или задать вопрос можно по телефону горячей линии Общественной палаты 8-800-700-8-800 или почты obr@oprf.ru.

"Из опыта могу сказать, что к нам в Общественную палату часто обращаются люди, которым требуется консультация по вопросам, связанным с имуществом и земельными отношениями. Несомненно, практика личного приема граждан с участием профессиональных экспертов, представителей государства и гражданского общества очень полезна. Надеюсь, что многие проблемы и конфликты мы сможем помочь урегулировать на начальной стадии", - добавил заместитель Секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.