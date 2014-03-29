Крым перейдет на московское время в ночь на воскресенье

Сегодня Крым перейдет на московское время

В ночь с субботы на воскресенье Крым перейдет на московской время. Как сообщает телеканал "Москва 24", в 22.00 часа по местному времени главные часы Симферополя переведут на два часа вперед. Таким образом полночь в Москве и Крыму наступит одновременно.

После перевода стрелок часов на площади начнется концерт, участие в котором примут лучшие творческие коллективы города и представители руководства республики. Переход на московское время в Крыму осуществляется в связи с вхождением полуострова в состав России.

В воскресенье, 16 марта, в Крыму и Севастополе проходил референдум по статусу автономной республики. В бюллетенях были напечатаны два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?". Одобренным (утвержденным) будет считаться тот вопрос, за который проголосуют больше половины участников референдума.

За проведением общекрымского голосования следили наблюдатели более чем из 20 стран, в том числе из России, Израиля, США и Франции. По их словам, референдум прошел без нарушений и происшествий. За вхождение Крыма в состав России проголосовали 96,77% жителей полуострова.

Отметим, что с 24 марта в Крыму и Севастополе начал хождение российский рубль. При этом гривна останется в обращении до 1 января 2016 года.