30 сентября 2016, 18:44

Общество

"Выхухоль и компания" ждут всех на фестивале книг в Зоологическом музее

Фото: zmmu.msu.ru

Московский специализированный фестиваль книг о животных для детей "Выхухоль и компания" впервые пройдет 2 октября в Зоологическом музее МГУ имени Ломоносова. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню защиты животных. Об этом сообщает пресс-служба музея.

По замыслу организаторов, фестиваль должен помочь сориентироваться в огромном потоке всевозможной информации об окружающем мире и обратить внимание аудитории на качественную литературу о животных для детей, а также на то, что предшествует ее созданию – экспедиции, путешествия, исследования.

В рамках фестиваля в Зоологическом музее пройдут встречи с писателями, иллюстраторами и натуралистами, издателями и научными сотрудниками. Они расскажут о своих профессиях, а также ответят на вопросы посетителей. Кроме того, ведущие издательства представят свои книжные новинки, связанные с темой животных. Приобрести понравившиеся книги можно будет на ярмарке-продаже.

В этот день будут проходить экскурсии по музею для всей семьи, мастер-классы для детей и мастерские художников-анималистов. Познакомиться с животными, представленными в экспозиции музея, помогут юным посетителям игровые путеводители.

Время: 2 октября, 10:00-20:00

Место: Зоологический музей МГУ имени Ломоносова, ул. Большая Никитская, дом 2

время с детьми фестивали и праздники детская литература Зоологический музей МГУ

