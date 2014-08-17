Около 20 больных лихорадкой Эбола сбежали в Либерии из больницы

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Около 20 пациентов с лихорадкой Эбола сбежали из больницы в Либерии. На лечебное учреждение напали грабители, которые сломали входную дверь и украли имущество больницы, сообщает телеканал "Москва 24".

Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Центр, в котором размещались больные, располагается в здании университета. Всего в нем находились 29 человек, у которых диагностирована лихорадка Эбола. 17 из них сбежали во время нападения.

Девять человек из числа покинувших больницу пациентов уже скончались.

Отметим, что к воскресенью количество заболевших лихорадкой Эбола превысило 2 тысячи человек. Лекарства от этой болезни пока не создано, в основном болеют жители Сьерра-Леоне, Либерии, Гвинеи и Нигерии.

Несколько врачей из Либерии и Нигерии получили экспериментальное лекарство от Эболы. Без лечения смертность от этой болезни достигает 90 процентов.