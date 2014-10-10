Михаила Горбачева выписали из больницы

Михаил Горбачев. Фото: ТАСС/ Сергей Карпов

Здоровье первого президента СССР Михаила Горбачева улучшилось, он выписался из больницы и едет на работу, сообщает "Интерфакс".

"Состояние здоровья сегодня, конечно же, лучше, чем было вчера, и поэтому врачи сочли возможным разрешить мне выписаться из больницы. Ну, вот, я и выписался, и сейчас еду на работу", - рассказал Горбачев.

Накануне сообщалось, что Михаил Горбачев был госпитализирован.

"У меня последние семь дней состояние было более или менее, но сегодня я в больнице. Произошло обострение. Я лежу под мониторингом, весь в проводах", - сообщил сам Горбачев.

Он отметил, что болезнь помешала ему следить за Нобелевской неделей.