Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября 2014, 13:25

Общество

Михаила Горбачева выписали из больницы

Михаил Горбачев. Фото: ТАСС/ Сергей Карпов

Здоровье первого президента СССР Михаила Горбачева улучшилось, он выписался из больницы и едет на работу, сообщает "Интерфакс".

"Состояние здоровья сегодня, конечно же, лучше, чем было вчера, и поэтому врачи сочли возможным разрешить мне выписаться из больницы. Ну, вот, я и выписался, и сейчас еду на работу", - рассказал Горбачев.

Накануне сообщалось, что Михаил Горбачев был госпитализирован.

"У меня последние семь дней состояние было более или менее, но сегодня я в больнице. Произошло обострение. Я лежу под мониторингом, весь в проводах", - сообщил сам Горбачев.

Он отметил, что болезнь помешала ему следить за Нобелевской неделей.

врачи здоровье Михаил Горбачев

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика