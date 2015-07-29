Федор Емельяненко назвал имя предполагаемого соперника на бой после возвращения

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко, которые недавно объявил о возобновлении карьеры, выразил желание провести бой с обладателем чемпионского титула UFC Фабрисиу Вердумом. Об этом сообщает Allboxing.ru.

Для этого Емельяненко нужно будет подписать контракт с UFC. Сообщается, что Вердум на несколько месяцев возьмет сделает паузу на отдых, но это никак скажется на графике Емельяненко, которому также потребуется несколько месяцев для того, чтобы набрать оптимальную форму.

По словам российского бойца, он планирует выступать на профессиональном уровне 1-2 года.

Напомним, "Последний император", который завершил карьеру три года назад, объявил о возвращении на ринг 15 июля. За две недели до официального объявления боец ушел с должности советника министра спорта России Виталия Мутко.

38-летний Емельяненко одержал за свою карьеру 35 побед и потерпел четыре поражения в 40 поединках, еще один бой был признан несостоявшимся. Одно из поражений пришлось как раз на бой с бразильцем Вердумом, который одержал победу удушающим приемом в первом раунде.

Последний бой он провел в 2012 году, одержав победу над бразильцем Педру Хиззу на турнире M-1 Global в Санкт-Петербурге. Емельяненко нанес поражение сопернику в первом раунде боя, который венчал программу соревнований.