Дмитрий "Сид" Спирин - без авто по жизни

Мне сорок лет, и у меня до сих пор нет личного автомобиля. У меня нет даже водительских прав, хотя мой друг Степан Максимов утверждает, что в наше время документально подтвержденное умение водить автотранспорт является неотъемлемым атрибутом культурного человека.

Правда, признаюсь честно, о машине я даже как-то никогда и не мечтал. Знаю, есть люди, для которых автомобиль и символ, и атрибут, и признание обществнного статуса. У меня же, наверное, все всегда было с символами и признаниями понятно. Их я искал в других областях.

А вот как средство передвижения, автомобиль полностью, (по моему мнению) себя изжил и даже дискредитировал. По крайней мере в большинстве российских мегаполисов. Подумать только, средство, которое было изобретено исключительно для того, что бы быстрее доставлять человека из пункта "А" в пункт "Б", теперь является верным способом в этот самый пункт "Б" вообще никогда не попасть.

Люди копят деньги и берут кредиты под грабительские проценты, чтобы купить себе еще один автомобиль, рассчитывая при этом сделать свою жизнь удобнее. Рассчитывая на то, что при помощи этого устройства они будут комфортно передвигаться по жизни, успевая больше, и больше от этой самой жизни получая. Как можно так рассуждать, живя в современной Москве, мне вообще не понятно. Теперь человек должен думать так: "Ок, есть лишние деньги, куплю себе машину, сделаю движение в своем городе еще более затруднительным. Стану еще одним, стоящим в пробках".

Казалось бы, чем больше машин, тем быстрее ездят люди. Как бы не так! Сейчас, чем больше машин, тем медленнее движение. Такой вот парадокс жизни в большом городе. Так что, куда ездить на машине парню, живущему в центре, не имеющему дачи и работы в другом конце города? Положительно некуда! Да даже будь у меня работа в другом конце города, я бы, наверное, делал бы также как большинство моих друзей-автомобилистов, а именно- добирался бы до нее и с нее на метро, гордо выезжая на собственной тачке только по выходным. Неплохая перспектива эксплуатации машины за немалую цену. И это все, за что вы платите такие бабки? Это то, ради чего стоит покупать каско и ОСАГО, сидеть в душной железной коробчонке часами в загазованных пробках? Это то, ради чего имеет смысл брать проклятые кредиты? Нет, ребят, спасибо. Это не мое.

Я как-то не обламываюсь залезать в метро и ехать себе спокойно со всеми гражданами. Ведь в езде ключевое слово "езда", не так ли? У меня бывают дни, когда кроме трехчасовой репетиции, я успеваю еще на урок вокала, радиоинтервью, три встречи и в пивбар вечерком с друзьями. Как это у меня так ловко выходит? А просто езжу на метро. Быстро и удобно. А то, что народу много (или от чего там еще особо нежные снобы-автомобилисты обламываются) так это ничего, главное - едем.

Нервные клетки, как говорят медики, не восстанавливаются. Влипнув в глухую пробку по дороге на важную встречу, в аэропорт или на свой концерт, люди рискуют получить такой мощный нервный приступ, что мало не покажется всем окружающим. И что-то мне не верится, что в московских пробках стоят исключительно просветленные будды с железобетонным самообладанием.

Поэтому мой выбор - общественный транспорт, а летом еще и велосипед. Дешево, надежно, практично и полезно для здоровья. Пересаживайтесь, господа, на двухколесных друзей. Начнете успевать в разы больше, и заодно стройности прибавится. Да и сама идея передвижения на собственных жировых отложениях вместо постоянно дорожающего бензина кажется мне очень логичной и классной. А вам?