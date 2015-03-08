На Ленинградском шоссе сгорело три автофургона

Фото: M24.ru

Минувшей ночью на севере столицы сгорело три автофургона. В результате пожара никто не пострадал, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел по адресу Ленинградское шоссе, дом 236. Возгорание было довольно быстро потушено, о причинах его возникновения информации пока нет.

Напомним, в ночь на 5 февраля в столице сгорели четыре автомобиля. Все они были подожжены неизвестными злоумышленниками.

А днем ранее у жительницы Подмосковья сгорел недавно купленный автомобиль Porsche Panamera. Он загорелся в гараже рано утром: едкий запах дыма разбудил семью в половине пятого утра.

По словам владелицы машины Светланы Мартыненко, в результате пожара сгорели все коммуникации, в гараже теперь нет света, вышла из строя система очистки воды, оказались заблокированы двери. Чтобы попасть в гараж, пришлось сломать ворота.

Причиной пожара стало короткое замыкание под капотом.