Тридцатиметрового воздушного кита запустят на фестивале "Пестрое небо"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пятнадцатый фестиваль воздушных змеев "Пестрое небо" пройдет 27 и 28 мая в музее-заповеднике "Царицыно". Во время мероприятия планируется запустить 30-метрового воздушного кита, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В дни проведения фестиваля в небе над парком "Царицыно" будут парить два десятка огромных воздушных змеев различных форм и расцветок. Здесь можно будет увидеть осьминога, сову, медведя, рыб и так далее. Длина каждого из них составит около 20 метров. Но самым большим, причем не только на фестивале, но и во всей России, станет 30-метровый воздушный кит.

Также запустить в небо своего змея сможет любой желающий. Те, у кого его нет, смогут бесплатно взять напрокат или сделать своими руками, посетив мастер-класс по его изготовлению в дни проведения фестиваля.

Традиционно во время фестиваля зрители увидят показательные выступления, на которых управлять спортивными змеями будет профессиональная пилотажная группа. Один из ключевых моментов программы мероприятия – бои на традиционных японских воздушных змеях роккаку. В бою примут участие шесть "пилотов".

Фестиваль будет проходить с 12:00 до 19:00. Площадкой для запуска змеев станет берег Нижнего Царицынского пруда (между Шипиловским проездом и Новоцарицынским шоссе, рядом со станцией метро "Орехово").

Первый фестиваль "Пестрое небо" прошел в 2003 году. С 2012 года он проводится в музее-заповеднике "Царицыно" дважды в год.

