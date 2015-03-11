Федор Конюхов хочет поставить рекорд по продолжительности полета на аэростате

Федор Конюхов. Фото: ТАСС

Известный российский путешественник Федор Конюхов намерен поставить рекорд по продолжительности полета на воздушном шаре. Старт полету будет дан из Вологды, сообщает ТАСС.

Помощником 63-летнего путешественника во время перелета станет мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло. Рекордный полет пройдет на аэростате AX-9, на борт возьмут от 32 до 36 баллонов газа.

Основной проблемой является возможное возникновение нехватки топлива. Конюхову и его напарнику предстоит максимально эффективно расходовать имеющиеся запасы. Температура внутри воздушного шара будет составлять примерно 120–130 градусов.

Российский рекорд по времени составляет 17 часов 49 минут. Мировой рекорд – 29 часов 14 минут 35 секунд был установлен американцем Уильямом Басси в январе 1993 года.

Отметим, что Федор Конюхов является единственным россиянином, достигшим Южного полюса в одиночку на лыжах. Кроме того, Конюхов пересек Тихий и Атлантический океаны на весельной лодке.