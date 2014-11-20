МЧС советует москвичам меньше бывать на улице из-за запаха гари

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Столичное управление МЧС рекомендует жителям Москвы меньше времени проводить на улице из-за запаха гари, сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, в связи с ухудшением видимости на дорогах, водителей просят соблюдать скоростной режим и по возможности избегать поездок на личном транспорте.

Причиной запаха гари в некоторых районах Москвы является плановое сжигание порубочных остатков в Подмосковье.

Для мониторинг воздуха в городе работают два мобильных и 46 стационарных пунктов контроля за воздушной средой, в каждом округе развернуты оперативные группы, задействована лаборатория МЧС.

По данным Мосэкомониторинга выявлено незначительное превышение среднесуточных предельных концентраций вредных веществ в воздухе, которое вреда или угрозы здоровья не представляет.

В свою очередь, в Подмосковье сегодня прекратили плановое сжигание порубочных остатков в Истринском, Звенигородском и Ногинском лесничествах, чтобы не попасть под подозрение в случае появления запаха гари в столичном мегаполисе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет лесного хозяйства Московской области.

20 ноября в лесах Московской области проводилось плановое сжигание сучьев и ветвей на местах проведения санитарных рубок. В частности, эти работы проводились в прилегающих к Москве лесничествах. По рекомендации ГУ МЧС России по Московской области, лесничества остановили сжигание порубочных остатков до 30 ноября.