Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября 2014, 21:26

Экология

МЧС советует москвичам меньше бывать на улице из-за запаха гари

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Столичное управление МЧС рекомендует жителям Москвы меньше времени проводить на улице из-за запаха гари, сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, в связи с ухудшением видимости на дорогах, водителей просят соблюдать скоростной режим и по возможности избегать поездок на личном транспорте.

Причиной запаха гари в некоторых районах Москвы является плановое сжигание порубочных остатков в Подмосковье.

Для мониторинг воздуха в городе работают два мобильных и 46 стационарных пунктов контроля за воздушной средой, в каждом округе развернуты оперативные группы, задействована лаборатория МЧС.

Ссылки по теме


По данным Мосэкомониторинга выявлено незначительное превышение среднесуточных предельных концентраций вредных веществ в воздухе, которое вреда или угрозы здоровья не представляет.

В свою очередь, в Подмосковье сегодня прекратили плановое сжигание порубочных остатков в Истринском, Звенигородском и Ногинском лесничествах, чтобы не попасть под подозрение в случае появления запаха гари в столичном мегаполисе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет лесного хозяйства Московской области.

20 ноября в лесах Московской области проводилось плановое сжигание сучьев и ветвей на местах проведения санитарных рубок. В частности, эти работы проводились в прилегающих к Москве лесничествах. По рекомендации ГУ МЧС России по Московской области, лесничества остановили сжигание порубочных остатков до 30 ноября.

Сайты по теме


воздух чп запах гари сжигание

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика