Магия Востока окутает ярмарку на Тишинке

Восточный колорит, украшения и драгоценности, необычные сладости и мир йоги.

Дата: 17-20 ноября, 11:00-20:00

Место: ТВК "Тишинка", Тишинская площадь, д. 1

Ради чего идти: погрузиться в волшебный мир Востока, приобрести самобытные украшения, ткани, косметику, одежду, предметы интерьера.

Что еще: на выставке-продаже более 130 компаний представят самые разные товары и услуги. Помимо приобретения качественных товаров, гости смогут узнать тонкости местных ремесел и техник. Гурманы отведают необычные деликатесы, ароматный чай и кофе, приготовленный по лучшим старинным рецептам. Преподаватели восточных практик научат погружаться в мир йоги и релаксации, а на мастер-классах покажут, как зажигательно исполнить танец живота.