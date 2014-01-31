Китайский новый год принесет людям большие изменения - эксперт

В мире наступил Новый год по китайскому календарю

В ночь на 31 января наступил Китайский новый год. Ежегодно его отмечают в первое новолуние после зимнего солнцестояния. Год завершится 19 февраля 2015 года, рассказал в эфире радио "Москва FM" китаевед Бронислав Виногродский.

Каждый Новый год в китайской традиции связан с одним из 12 животных и одним из пяти элементов. В этом году это Синяя Лошадь и элемент – дерево.

По словам Виногродского, год принесет большие изменения в сознании людей. "Меняется эпоха. В мире произойдут эпохальные изменения: в видении, в оценке событий. Люди будут по-новому осознавать окружающую действительность, все происходящее в стране и мире. Пока изменения коснутся людей, их восприятия, а уже в следующем году они произойдут на уровне страны", - пояснил он.

Виноградов сравнил наступивший год с 1954-м, когда к власти пришел Никита Хрущев, и началась новая эпоха.

В Москве Новый год по китайскому календарю отметили в клубе China-Town-Cafe. Накануне там выступила группа "Рада & Терновник" и кинокомпозитор Антон Силаев. Свои рассказы прочитал переводчик книг Харуки Мураками Дмитрий Коваленин, а в зале крутили японские мультфильмы.

Сегодня, 31 января, в московском клубе "Китайский летчик Джао Да" продолжится празднование китайского Нового года. В программе – музыка различных направлений: "джаз", "ска", "регги" и "латино". Начало праздника – в 22.00. Стоимость билетов – 350 рублей.