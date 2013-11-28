Форма поиска по сайту

28 ноября 2013, 19:45

Экология

Дом в Загорских Далях полностью восстановят к 1 февраля - губернатор

Пострадавшая от взрыва газа девятиэтажка в поселке Загорские Дали Сергиево-Посадского района будет полностью восстановлена к 1 февраля 2014 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее сообщалось, что дом восстановят до февраля будущего года.

Кроме того, к 25 декабря этого года часть жильцов пострадавшего дома сможет снова заселиться в свои квартиры, когда здание будет частично отремонтировано, сказал губернатор в прямом эфире телеканала "Подмосковье".

Напомним, взрыв в девятиэтажке в Загорских Далях, унесший жизни семи человек, произошел утром 11 ноября. Четыре квартиры были полностью разрушены, еще семь пострадали. Возбуждено уголовное дело.

