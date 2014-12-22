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Время с детьми

22 декабря 2014, 13:50

В новогодние праздники в центре братьев Люмьер обучат работе с фотографией

воркшопы фотографии Центр фотографии имени братьев Люмьер время с детьми

Фото: lumiere.ru

В новогодние праздники в Центре фотографии имени братьев Люмьер пройдет зимний воркшоп "Фотохулиганства. Игры без правил". Всего пройдут четыре занятия для детей и подростков от 8 до 16 лет. Каждое занятие будет состоять из лекции и практической игровой части.

На воркшопе расскажут о необычных способах создания цифровых и аналоговых фото. Участников обучат навыкам рисования светом, накладыванию и совмещению различных изображений (мультиэкспозиция), созданию мозаичных панорам и калейдоскопических фото. По итогам будет сделана мини-выставка.

  • 2 января пройдет занятие "Светопредставление или рисуем светом". Участникам будут доступны любые костюмы и декорации: Годзилла, Гомер Симпсон и Бендер, слоны и жирафы.

  • 3 января состоится занятие "Борьба с резкоcтью. Фильтруем реальность" - подборка самых разных подручных фильтров для камеры.

  • 4 января - занятие "Проекции и мультиэкспозиция", где расскажут, как можно изменить до неузнаваемости обычные объекты.

  • 5 января - занятие "Додумываем и подрисовываем". Там объяснят, что готовое фото – это только начало, и его можно, например, резать и раскрашивать.

Подробнее о зимнем воркшопе можно почитать здесь.

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