09 мая 2017, 23:28

Безопасность

США поставят вооружение сирийским курдам

Фото: ТАСС/Андрей Бабушкин

Президент США Дональд Трамп отдал Пентагону разрешение на поставку вооружений сирийским курдам из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), сообщает BBC News.

По словам представителя Пентагона, оружие выдается под конкретные цели – для организации атаки на основной центр запрещенной на территории РФ террористической группировки "Исламское государство", который находится в сирийском городе Ракка.

В настоящее время ополченцы воюют за город Табка в 50 километрах от Ракки. Свое беспокойство по поводу снабжения курдов вооружением уже высказали турецкие власти.

Ранее Трамп на год продлил санкции в отношении правительства Сирии, введенных против Дамаска в период 2004–2012 годов. Вашингтон в опубликованном документе осудил жесткое насилие и нарушение прав человека режимом президента Сирии Башаром Асада.

