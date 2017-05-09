Китай испытал ракеты нового типа

Фото: ТАСС/Zuma/Kcna

Китай провел испытания ракет нового типа. Это произошло во время учений в Бохайском заливе, сообщает ТАСС.

Испытания были проведены в Бохайском заливе. Как отметили в Минобороны страны, в ходе испытаний удалось добиться желаемых результатов. Подробности пока не сообщаются.

Несколько дней назад свой первый тестовый полет совершил китайский пассажирский реактивный узкофюзеляжный авиалайнер C919. Самолет взлетел с аэропорта Пудун в Шанхае. Во время полета он поднялся на высоту в три тысячи метров.