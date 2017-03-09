Форма поиска по сайту

09 марта 2017, 10:51

Безопасность

СМИ: запрет Пентагону сотрудничать с "Рособоронэкспортом" действует уже давно

ТАСС/DPA/Tina-Jane Krohn

Запрет, согласно которому Пентагон не может сотрудничать c "Рособоронэкспортом", введен уже давно, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя российского спецэкспортера вооружений.

Ранее стало известно, что конгресс США одобрил запрет на контракты Пентагона с "Рособоронэкспортом". Документ будет действовать до конца сентября 2017 года. Он предусматривает выделение на военные нужды 578 миллиардов долларов, но запрещает министерству обороны страны использовать средства из своего бюджета для заключения сделок с российской компанией.

Как уточнили в "Рособоронэкспорте", этот запрет введен давно и не снимался. Сейчас о нем вспомнили в связи с утверждением программы финансирования Пентагона до осени 2017 года.

