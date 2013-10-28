Город энтузиастов: необычные идеи жителей Москвы

Филологи-энтузиасты исправляют ошибки на рекламных плакатах в Москве

В столице создано общество, члены которого провожают представительниц прекрасного пола до дома. Другая группа энтузиастов объявила войну орфографическим ошибкам на памятниках. О том, чем еще занимаются волонтеры в Москве и мире, – читайте в материале M24.ru.

Они борются с безграмотностью и играют на баянах, чтобы создать хорошее настроение окружающим, объединяются в общества, которые убирают городские парки и проводят пикеты, "чтобы вернулось лето". Они - энтузиасты, авторы хорошего настроения и забавных, а порой и безумных идей, которые, тем не менее, меняют наш мир, делая его чуточку лучше.

На днях в Москве появилось новое общество с говорящим названием "Брат за сестру". Нет, это не поклонники фильма "Брат-2" и пародийной комедии "Сестра-3", а те, кто беспокоится за безопасность москвичек.

Молодые люди предлагают совершенно бесплатную услугу - они провожают представительниц прекрасного пола до дома. Боишься темноты, неприятного соседства и необходимо пройти пару километров мимо заброшенного завода? "Братья за сестер" проводят тебя до подъезда и денег не возьмут.

Разумеется, не могут не возникнуть некоторые вопросы. В частности, что случится, если очень симпатичный "брат" будет провожать очаровательную "сестру"? Не будут ли провожатые приставать к девушкам? Как говорил герой "Обыкновенного чуда": "Вы привлекательны, я чертовски привлекателен, чего зря время терять?!"

На этот вопрос лучше всего отвечают сами девушки. Вот несколько мнений москвичек о деятельности "братьев" в официальной группе последних в социальной сети. "Дорогие наши мужчины, да, именно мужчины! Вы все-таки есть. Настоящие, готовые помочь нам!" - пишет Ульяна. Ей вторит Маша: "Благодарю! Вы молодцы! Сейчас множество отморозков и уродов, которые обижают не только взрослых девушек, но и маленьких детей".

Для того, чтобы обзавестись провожающим, достаточно написать кому-либо из администрации группы в социальной сети в личные сообщения, оставить свои координаты и сообщить предполагаемый маршрут. В ближайшем будущем руководство движения намерено создать "горячую линию" экстренной помощи.

В Москве уже около тысячи "братьев". Иногда они помогают девушкам и в житейских вопросах - передвигают мебель, чинят краны и даже прочищают канализацию.

Впрочем, защитники девушек далеко не единственные энтузиасты в столице.

От ошибок не застрахован никто. Некоторые из них исправить достаточно легко, например, зачеркнуть неверно написанную букву и написать над строкой правильный вариант, а некоторые – вообще невозможно. Инициативная группа москвичей взялась за борьбу с ошибками, которые относительно легко исправить, – орфографическими. Единственный нюанс – сделаны они не в письме или книге, а на табличках памятников.

Фото: M24.ru

Противники безграмотности учредили общество "Тайная орфографическая полиция" и объявили войну всем ошибкам, опечаткам и опискам, которые встречаются на фасадах московских домов и памятниках культуры. Тайная полиция grammar nazi не посадит нарушителя синтаксических и пунктуационных правил в тюрьму, но исправит его огрехи - поставит пропущенную запятую, напомнит, что "не с глаголами пишется раздельно", а "жи и ши всегда надо писать с буквой и".

Ошибки не являются какой-то редкостью в нашей повседневной жизни, и их допускают все, кто когда-либо брал в руки ручку. Единственные, кому никогда не прощают неверной орфографии, - это политики. В 1989-1993 годах вице-президентом США был скандально известный Дэн Куэйл. В отличие от своих последователей и предшественников он прославился отнюдь не поддержкой военных кампаний, а чудовищной безграмотностью. Например, слово "картофель" - "potato" - он писал как "potatoe". Благодарные современники заботливо собрали весь увесистый список ляпов Куэйла и издали их в виде книги.

Московские активисты не собираются заглядывать в тетради политиков и вычитывать законопроекты на ошибки, но уж будьте уверены - рекламные щиты и таблички монументов они проверят полностью, до последней растяжки!

"Чистый город": Как проходят субботники в столице

Борются столичные энтузиасты не только с ошибками. Так, инициативная группа граждан истребляет граффити. Есть граффитисты – те, кто наносит различного рода рисунки на здания, стены и заборы, а есть и антиграффитисты. Последние отмывают со стен плоды творчества первых. От них постоянно пахнет растворителем, вместо эффектных тэгов они оставляют за собой голые стены, но их деятельность, пожалуй, более эффективна, чем труд уличных художников.

Немного растворителя на тряпку, пара энергических движений рукой, и граффити превращается, превращается граффити в... голую стену, чистое стекло или блестящий на солнце вагон электрички. Причем, если художников-граффитистов в случае задержания за разрисовывание поезда ждет наказание, то антивандала, наоборот, наградят и поощрят. Впрочем, они признания не ищут - для энтузиастов важнее всего не награды, а сам процесс.

Борются энтузиасты и с мусором. В сентябре этого года прошла экологическая акция "Блогер против мусора", призванная обратить внимание на экологические проблемы.

В ходе акции добровольцы собрали около 500 тонн мусора в общественных зонах, парках и лесах. Активисты вышли на международный уровень: брошенные пакеты, бутылки и прочий хлам собирали не только в российских, но и в белорусских и украинских лесах. А главной точкой сбора мусора стал национальный природный парк "Лосиный остров". Таким образом блогеры оказали содействие столичным властям, которые незадолго до акции заявили о необходимости вывоза отходов с территории парка.

Фото: M24.ru

Одним из самых обширных полей для деятельности волонтеров является помощь попавшим в беду бездомным животным. Здесь не приходится говорить о каких-то разовых акциях, дело поставлено "на поток" и заболевших или раненых четвероногих отслеживают буквально в режиме non-stop.

Для сбора средств на лечение животным создано несколько крупных форумов зоозащитников, а в Москве действует ряд приютов для бездомных друзей человека. В основном это касается собак, хотя в приютах содержатся и кошки.

Активисты не только помогают попавшим в беду животным, но и стараются привлечь к этой проблеме внимание властей. В прошлом году зоозащитники требовали от столичных управляющих компаний не ставить решетки на подвалы, мотивируя это тем, что погибнут живущие там кошки. А уж сбор средств на содержание частных приютов для бродячих животных – непрекращающаяся история.

Следят энтузиасты и за красотой подъездов. В июле этого года инициативная группа художников разрисовала подъезды жилого дома на улице Академика Скрябина. Теперь жителей встречают нарисованный пингвин, изящный белый лебедь и косолапый мишка.

Существуют и такие энтузиасты, основная цель которых - создать людям хорошее настроение, да желательно на весь день. В Санкт-Петербурге живет Человек-Добро, который профессионально желает доброго утра всем жителям города, которые встретятся ему на пути. В июле этого года активист решил, что в родном Петербурге добро уже почти победило и надо бороться со скукой и унынием в столице, и решил постоять с табличкой "Доброе утро" на одной из станций столичного метро.

Однако нести радость в московские массы Человеку-Добро так и не дали. К подозрительной личности, которая стояла на "Цветном бульваре" с плакатом о добром утре, долго приглядывались полицейские. Бдительные стражи порядка заподозрили энтузиаста в нарушении общественного порядка и пригласили творить добро в отделение полиции. Конец истории неизвестен, но добро в итоге не пострадало.

Впрочем, подобные борцы за идею существуют не только в Москве и России, но и за рубежом.

Так, в США в начале октября возникли проволочки с принятием государственного бюджета. Из-за такой "мелочи" не работали государственные учреждения, туристические объекты, и даже траву перед зданием Конгресса не стригли.

Исправить это взялся рядовой американец по имени Крис Кокс. Вооружившись газонокосилкой, он вышел подстригать траву перед мемориалом Линкольна в Вашингтоне. Однако его желание помочь собственным властям не нашло понимания у полицейских – Коксу велели "убираться отсюда, да поскорее". Тем не менее Кокс добился своей цели – на следующий день газоны по всей страны стригли сотни активистов, которых уже никто никуда не посылал.

Мечта Человека-Добро о вселенском счастье полностью осуществилась в Венесуэле. Местные власти решили, что население страны не всем довольно (удивительная проницательность!) и с этой проблемой надо бороться. Отныне следить за всеобщим счастьем в Венесуэле будет специально созданное Министерство достижения всеобщего счастья. Первое, что сделало министерство после своего создания, - учредило день памяти команданте Уго Чавеса, бывшего президента Венесуэлы, умершего 5 марта этого года.

О том, стали ли от этого жители Венесуэлы счастливее, не сообщается. Но если что-то пойдет не так - в помощь министерству всегда может приехать наш отечественный поставщик счастья - Человек-Добро, который будет желать венесуэльцам доброго утра.

Василий Макагонов