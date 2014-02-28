Форма поиска по сайту

28 февраля 2014, 12:50

Общество

На Олимпиаде в Сочи работали 15 тысяч волонтеров из Москвы

Фото: M24.ru

Почти 25 тысяч волонтеров приняли участие в Олимпийских играх в Сочи, при этом 15 тысяч из них - из Москвы, сообщил на заседании правительства руководитель департамента культуры Сергей Капков.

Он напомнил, что работа по подготовке волонтеров к Олимпиаде и Паралимпиаде началась еще в 2011 году. На базе семи столичных вузов оргкомитет создал волонтерские центры "Сочи 2014", каждый из которых осуществлял набор и подготовку добровольцев. Кроме того, 610 участников движения "Мосволонтер" с 7 января по 20 марта работают в столичных аэропортах и на семи вокзалах, помогая участникам и гостям Олимпийских и Паралимпийских игр, которые отправляются в Сочи через Москву.

Капков отметил, что город отработал технологию привлечения, обучения и мотивации волонтеров на большие события, что впоследствии позволит использовать накопленный опыт при проведении крупных общегородских и международных мероприятий.

В свою очередь, глава Москомспорта Алексей Воробьев отметил вклад московских спортсменов в успех сборной России на сочинской Олимпиаде. Так, москвичи завоевали 13 наград на Олимпийских играх (всего в "копилке" России 33 медали). Среди них: 7 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовые. Всего на Играх-2014 сборную России представляли 225 спортсменов, среди которых 60 - москвичи.

