Волонтеры нашли пропавшую в Ясеневе девочку

Волонтеры нашли пропавшую в Ясеневе пятиклассницу

Волонтеры сообщили о том, что пятиклассница, которую искали в Москве всю ночь с 9 на 10 ноября, найдена. По предварительным данным, девочка чувствует себя удовлетворительно, передает телеканал "Москва 24".

11-летняя Настя Кравченко пропала на юго-западе столицы в районе Ясенево. По данным полиции, девочка ушла из дома днем 8 ноября и не вернулась. Ее искали полицейские и волонтеры.

Отметим, в начале сентября стартовала совместная акция "Активного гражданина" и поисково-спасательного отрядя "Лиза Алерт". Вместе с текущими опросами по городским проблемам в систему транслируются приметы и фотографии пропавших людей.

Ориентировки на людей, поиск которых ведут волонтеры отряда "Лиза Алерт", доступны пользователям, локализованным в районе, где произошло исчезновение. В случае пропажи ребенка его приметы получают все без исключения пользователи.

Пользователи могут отметить, видели ли они пропавшего, узнать телефон, по которому можно связаться с теми, кто ищет человека, а также заявить о желании участвовать в спасательной операции или о готовности распечатать листовки с приметами.

Ранее столичные полицейские и волонтеры обнаружили пропавшего в центре Москвы школьника. Также правоохранительные органы задержали подозреваемую в похищении ребенка.

Как добавляет телеканал "Москва 24", задержанная женщина - уроженка одной из азиатских республик, которая ранее работала няней в семье ребенка. Однако несколько недель назад родители мальчика заметили, что из дома пропадают деньги и ценности, после чего написали заявление в полицию.

Бурдаев Иван, ученик школы №1652, потерялся 16 октября вечером в центре Москвы. Во время поисков ребенка использовался сервис "Активный гражданин".