Более 1,5 тысяч волонтеров помогают верующим, идущим к Дарам волхвов

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Свыше 1,5 тысяч волонтеров оказывают помощь верующим, которые стоят в многочасовой очереди к Дарам волхвов, сообщает информационный центр правительства Москвы.

Основными задачами добровольных помощников являются быстрое реагирование и оказание помощи верующим, моральная поддержка паломников, указание маршрутов прохождения к святыне, кроме того, добровольцы провожают людей к автобусам, где можно согреться и отдохнуть.

Стоит отметить, что благодаря работе волонтеров удалось своевременно оказать медицинскую помощь женщине, у которой случился инсульт, и моральную поддержку - мужчине, у которого в результате долгого пребывания в очереди случился приступ паники.

Всего за медицинской помощью 7 и 8 января обратились около 100 паломников, стоящих в очереди к Дарам волхвов. Среди них девять человек были госпитализированы в московские больницы, остальным помощь была оказана на месте.

Частая причина обращения за медпомощью связана с обострением хронических заболеваний, в первую очередь, сердечно-сосудистых.

Напомним, православная святыня Дары волхвов находится в Москве с 6 января 2014 года в храме Христа Спасителя. Дары были привезены со Святой горы Афон из греческого монастыря святого Павла. Впервые за многие столетия святыня покинула территорию Греции.

Дарам волхвов можно будет поклониться до 13 января ежедневно с 8 утра до 10 вечера. 14 января святыня будет перевезена в Санкт-Петербург.