Численность добровольцев-пожарных в столице достигла 15 тысяч человек

Фото: M24.ru/Александр Авилов

В столице продолжает расти волонтерское движение, призванное помогать профессиональным пожарным, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам в пятницу.

"Сегодня в городе примерно 15 тысяч добровольцев-пожарных. Это большой сводный отряд, который вместе с профессиональными пожарными несет службу", – заявил Бирюков.

Он добавил, что прошлом году добровольцы приняли участие в ликвидации около 100 пожаров. В настоящее время волонтеры несут круглосуточную вахту на территории ТиНАО.

Отметим, что 19 июня прошло награждение добровольных дружин города, участвовавших в конкурсе прикладного пожарного спорта. Заммэра сообщил, что сводный отряд ГБУ "Автомобильные дороги" занял третье место в общегородском конкурсе добровольных пожарных дружин (ДПД).

Сводный отряд ГБУ "Автомобильные дороги" – подразделение, в составе которого около 400 спецмашин с пожарным оборудованием, оборудованием для забора воды. Экипаж каждого транспортного средства составляют три добровольца.