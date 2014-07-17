В Печатниках разместили более 60 украинских беженцев

В Печатниках разместили 63 беженца с Украины

Украинские беженцы нашли бесплатный приют в московских общежитиях. В Печатниках разместились 63 человека. В основном это женщины и дети, сообщает телеканал "Москва 24".



Условия проживания в общежитиях более чем скромные. Иногда в большой комнате размещают по восемь человек. Но, по словам переселенцев, они готовы жить в тесноте, лишь бы не рисковать жизнью под обстрелами.

С едой и другими необходимыми вещами беженцам помогают волонтеры.

Жители восточной Украины продолжают покидать свою родину. Поток беженцев в Россию увеличивается с каждым днем. По данным ФМС, на территории России сейчас находятся порядка 30 тысяч украинских переселенцев.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье заработала горячая линия по вопросам помощи украинцам. На горячей линии будут координировать обращения беженцев из Луганской и Донецкой областей Украины в Подмосковье. Оператор перенаправляет беженцев в муниципальные образования области, где организованы специальные рабочие группы.

Телефон круглосуточной горячей линии: 8 (495) 668-00-18.