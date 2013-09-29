Волейболисты сборной России стали чемпионами Европы

Фото: ИТАР-ТАСС

Обыграв в Копенгагене в финальном матче чемпионата Европы сборную Италии – 3:1, подопечные Андрея Воронкова завоевали золотые медали континентального первенства.

Перед началом прошлогодних Олимпийских игр в Лондоне наша мужская волейбольная сборная не выигрывала чемпионат мира с 1982 года, европейское первенство – с 1991-го. А Олимпийское золото не покорялось нам с московских игр-1980. Иными словами,

под флагом России отечественные волейболисты не завоевали ни одного из титулов на трех самых престижных турнирах на протяжении двадцати с лишним лет.

Долгожданная олимпийская победа, добытая в столице Великобритании под руководством Владимира Алекно, подняла наш мужской волейбол на качественно новый уровень. И даже, несмотря на то, что состав нашей сборной по сравнению с Лондоном-2012 кардинально обновился (в чемпионате Европы приняли участие лишь пять олимпийских чемпионов), команда вновь продемонстрировала блестящую игру и в итоге завоевала еще один почетный титул.

Сменивший Алекно на посту главного тренера россиян Андрей Воронков также оказался прекрасным стратегом и отменным психологом. Стартовый матч первенства наши в пух и прах проиграли явно не самой высококлассной команде Германии – 0:3 (20:25, 23:25, 19:25), после чего на ней навис Дамоклов меч.

Права на поражение мы больше не имели. Для того, чтобы попасть в стадию плей-офф, нужно было в обязательном порядке взять верх над командами Чехии и Болгарии, что и было с блеском сделано. Поймав кураж, подопечные Воронкова выиграли у словаков в трех сетах встречу 1/8 финала, а следом за этим вывели из борьбы за главный приз соревнований волейболистов Франции и Сербии (приехавших в Данию защищать свой титул чемпионов Европы), одолев каждого из этих соперников в четырех партиях в четверть- и полуфинале соответственно.

В матче за золото нашим соперником была сборная Италии, которая после распада СССР выигрывала континентальное первенство 5 раз (в 1993, 1995, 1999, 2003 и 2005 годах). Уже в дебюте встречи наши волейболисты ошеломили своих оппонентов и в итоге выиграли стартовый сет за явным преимуществом – 25:20.

Во второй партии россияне также сначала смогли уйти в большой отрыв (+7), однако "скуадра адзурра" предприняла попытку догнать соперника. Но в концовке игрового отрезка подопечные Воронкова были предельно собраны и в итоге взяли верх 25:22.

Решить поставленную задачу в трех сетах у сборной России не получилось. Не имевшие больше права на осечку итальянцы в прекрасном стиле провели следующую партию и, несмотря на достойную конкуренцию со стороны наших ребят, оставили ее за собой – 25:22. Но на большее жителей Апеннинского полуострова не хватило, и четвертый сет стал последним в матче. 25:17 в пользу российской дружины, и главный приз чемпионата Европы спустя 22 года возвращается в нашу страну!

Бронзовые медали турнира достались сербам, которые в матче за третье место переиграли команду Болгарии. Чемпионами Европы стали два игрока московского "Динамо". Это связующий Сергей Гранкин и либеро Артем Ермаков. Также по два волейболиста в нашу "золотую" сборную делегировали белгородское "Белогорье" (доигровщик Дмитрий Ильиных и блокирующий Дмитрий Мусерский) и новосибирский "Локомотив" (доигровщик Илья Жилин и блокирующий Артем Вольвич).

Наибольшее же представительство (4 игрока) получил на этот раз казанский "Зенит" (диагональный Максим Михайлов, либеро Алексей Вербов, доигровщик Евгений Сивожелез и блокирующий Николай Апаликов). Одним игроком были представлены кемеровский "Кузбасс" (связующий Сергей Макаров), нижегородская "Губерния" (диагональный Николай Павлов), краснодарское "Динамо" (блокирующий Андрей Ащев) и новоуренгойский "Факел" (доигровщик Алексей Спиридонов).

Для полного триумфа сборной России теперь не хватает лишь золотых медалей Чемпионата мира. Этот турнир пройдет с 3 по 25 сентября следующего года в Польше. Напомним, что три последних волейбольных мундиаля (в 2002, 2006 и 2010 годах) выиграла команда Бразилии.

Андрей Ярков