"Ъ": В волейболе уже в будущем году могут появиться видеоповторы

Фото: ИТАР-ТАСС

В волейбольном судействе уже в будущем году могут произойти важные изменения. Новоизбранный глава Международной федерации волейбола (FIVB) поддерживает идею ввода видеоповторов, которые помогут определить, в какое место площадки попал мяч после атаки или удачного блока.

В прошедшие выходные на конгрессе FIVB был избран новый глава организации. Им стал бразилец Ари Грасса, который сменил на этом посту китайца Цзичжон Вэя. Новый глава FIVB поддерживает решение ввести видеоповторы.

"На Олимпиаде стало очевидно, что уровень судейства не успевает за уровнем развития самого волейбола, - сообщил в интервью "Коммерсанту" президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко, - скорости такие, что арбитры иногда физически не в состоянии правильно оценить эпизод, увидеть, что произошло".

Также планируется создать пул сильнейших сборных мира, которые не будут принимать участия в играх со слабейшими участниками. По словам Шевченко, "в Мировой лиге слишком много матчей с посредственными командами".

Глава ВФВ не исключил, что Россия примет один из крупных международных турниров по волейболу.

