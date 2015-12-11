Форма поиска по сайту

11 декабря 2015, 17:13

Спорт

Игрок сборной России по волейболу попал в реанимацию после драки

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Игрок сборной России по волейболу Дмитрий Ильиных угодил в реанимацию. Он получил многочисленные переломы в уличной драке после матча его "Газпрома-Югры" с "Локомотивом-Белогорье", сообщает "Р-Спорт".

Инцидент произошел еще 5 декабря, однако известно о нем стало только сейчас. По словам главного тренера "Газпром-Югры" Рафаэль Хабибуллина, жизни игрока ничто не угрожает.

В драке также пострадал связующий "Югры" Павел Зайцев. О степени тяжести его травм информации нет.

Спортсмены не стали обращаться в полицию. Они проходят курс реабилитации, их контракты временно заморожены.

Напомним, Ильиных стал олимпийским чемпионом в составе сборной России на Играх в Лондоне. На его счету 80 матчей за национальную команду.

волейбол инциденты драки Дмитрий Ильиных чп обо всем

