На столичных вокзалах обнаружили нелегальные автобусные кассы

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Прокуратура обнаружила на столичных вокзалах кассы по продаже билетов на нелегальные маршруты, сообщили в межрегиональной транспортной прокуратуре.

Последние проверки на Казанском вокзале показали, что там есть кассы по продаже билетов на автобусы нерегулярных заказных перевозок, передает корреспондент m24.ru.

В свою очередь заведующий кафедрой "Автомобильные перевозки" в МАДИ Норайр Блудян считает, что заказные перевозки должны быть переведены в рамки лицензируемого вида деятельности, для чего нужны изменения в федеральном законе.

"Система лицензирования в России не совершенна и должна быть налажена. Надо поднимать вопрос о передаче полномочий Москве", – подчеркнул Блудян.

Как отметил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Сергей Дьяков, в столице работают пять автовокзалов. При этом незаконные перевозчики сами составляют расписание и сажают пассажиров в местах, для этого не приспособленных. Однако места высадки/посадки пассажиров должны быть согласованы с местными властями.

Кроме того, по данным ГИБДД, за 6 месяцев 2015 года по вине водителей автобусов было совершено 2,3 тысячи ДТП, в которых погиб 161 человек.

Ранее сообщалось, что в столице активизировались нелегальные автобусные перевозчики. В другие города пассажиров они перевозят на обычных маршрутках, а комфортных условий предложить не могут. Билеты такие перевозчики продают либо перед отправлением, либо через окошко неприметных машин. Город призывает "черных извозчиков" работать на официальных автовокзалах.

По словам замглавы департамента транспорта Дмитрия Пронина, в Москве располагается девять действующих автовокзалов. До 2020 года планируется реконструировать пять действующих автовокзалов и построить еще девять. Располагать их будут в рамках Транспортно-пересадочных узлов.

Новые пункты отправления расположатся ближе к вылетным магистралям и МКАД. Таким образом, автобусам не придется простаивать в пробках.