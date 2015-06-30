На столичных вокзалах появятся вендинговые автоматы с сувенирами и цветами

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Вендинговые автоматы с сувенирами и цветами могут появиться на вокзалах Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на дирекцию железнодорожных вокзалов.

Дирекция согласовала широкий спектр оборудования для установки на вокзалах столицы. Среди прочего там теперь можно устанавливать вендинговые аппараты по продаже сувениров, жетонов и цветочной продукции.

По словам представителя пресс-службы дирекции, вендинговое оборудование устанавливается на вокзалах на основании договоров аренды с партнерами, имеющими действующие соглашения с ОАО "РЖД". На сегодняшний день вендинговые аппараты устанавливают две компании - ЗАО "Трансвенд" и ОАО "Венд-Сервис".

"Развитие осуществляется не только на вокзалах Москвы, но и на региональных вокзалах. Типы оборудования согласовываются с дирекцией. В настоящее время согласован широкий спектр различного оборудования, в том числе аппараты по продаже сувениров, жетонов, цветочной продукции и другого", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что вендинговые автоматы установят во всех обновленных переходах столичного метро.

Размещение объектов стационарной торговли должны будут согласовать департаменты торговли и городского имущества. Аукционы по торговым объектам планируется провести в июле-августе.

Кроме того, в переходах метро могут установить автоматы с мороженым. Как ожидается, вендинговые аппараты появятся на Кольцевой линии и станциях внутри "кольца". Отметим, что в этом году будут реконструированы переходы более чем на 80 станциях метро, в том числе 13 в пределах Кольцевой линии.

"Москва в цифрах": установка вендинговых автоматов в Москве

Напомним, что также в Москве могут появиться вендинговые киоски с лекарствами и аксессуарами для мобильных телефонов. Об этом M24.ru рассказал владелец компании "Все сам" Александр Золотарев. Глава департамента торговли Алексей Немерюк пояснил M24.ru, что власти готовы поддержать идею.

По словам Золотарева, вендинговые автоматы, торгующие нерецептурными медикаментами, могут быть установлены в формате in door - для закрытых помещений.

Отметим, что согласно концепции развития вендинга в столице власти планируют установить четыре тысячи аппаратов. Как пояснил Алексей Немерюк, ассортимент в автоматических устройствах будет разнообразный. Сейчас в Москве установлены роботы-киоски "Все сам". В них можно купить различные напитки и снэки, консервированные продукты, бакалею и предметы личной гигиены. Киоски принимают к оплате наличные и банковские карты.

Вендинг — реализация товаров и услуг без участия продавца, с помощью вендинговых аппаратов.

