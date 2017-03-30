Тотальный диктант напишут на двух московских вокзалах и в поездах "Стриж"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Акция "Тотальный диктант" состоится на шести российских вокзалах, включая Курский и Казанский в столице, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Помимо московских, в акции примут участие вокзалы Калининград-южный, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск. Диктанты будут читать в залах ожидания повышенной комфортности. В европейской части России акция пройдет 8 апреля с 14:00 до 16:00. А в Екатеринбурге и Новосибирске писать диктант начнут с 11:00 по московскому времени. Текст прочитают прошедшие специальное обучение волонтеры.

Проверить свою грамотность можно будет и в скоростных поездах "Стриж" на трех маршрутах : №701 и 702 – от Нижнего Новгорода до Москвы и обратно, а также №13 – "Москва – Берлин". Чтобы пишущие не мешали другим пассажирам, им выдадут наушники и доступ к медиапорталу, где прозвучит запись диктанта. Всех участников акции обеспечат письменными принадлежностями.

Работы сотрудники РЖД передадут на проверку экспертам. Оценка появится на сайте акции.