"Центральная ППК" модернизирует систему продаж билетов

Фото: ИТАР-ТАСС

Центральная пригородная пассажирская компания (ОАО "Центральная ППК") начинает модернизацию системы продаж железнодорожных билетов. Итогом проекта должно стать расширение каналов продаж и увеличение способов оплаты проездных.

"Система продаж билетов станет более быстродействующей, гибкой и удобной для пассажиров: сократятся очереди к кассам и билетопечатающим автоматам. Планируется интеграция с метрополитеном и наземным городским транспортом", - сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, более эффективной станет борьба с безбилетниками и квазибезбилетниками - людьми, которые покупают билет лишь до ближайшей станции.

Предполагаются, что полностью работы будут завершены во 2-м квартале 2015 года.