В этом году из-за "телефонных террористов" эвакуировали более 60 тысяч человек

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

За первую половину 2015 года в связи с "телефонным терроризмом".было эвакуировано более 60 тысяч человек. Об этом m24.ru сообщил начальник отдела информационных программ управления заммэра столицы по антитеррористической деятельности Вячеслав Попов. 30% звонков поступают с территории Украины. В последнее время участились случаи "минирования" не только транспортных узлов, но и крупные торговые центры, поэтому нельзя исключать элемент конкурентной борьбой между ритейлерами, а также потребительского экстремизма, считают эксперты. По словам Попова, нужно более широко информировать общественность о наказаниях для "телефонных террористов". Ранее в полиции сообщали, что хотят выложить в сеть "черный список" осужденных за ложные сообщения о бомбах.

"Проблема известна, с ней мы пытаемся бороться. Но здесь есть методы реагирования со стороны силовиков и каждый потенциальный ложный террорист должен понимать, что ему придется отвечать по закону, – пояснил Попов. - В основном в этом участвуют молодые люди, поэтому должно быть неприятие подобных шуточек со стороны окружения, так как молодежь работает на публику".

При этом, по словам собеседника m24.ru, до 30% ложных звонков о минировании объектов поступает от абонентов, зарегистрированных на Украине. "Это элемент информационной войны, здесь должны работать силовики", - считает Вячеслав Попов.

Столичные полицейские задержали подозреваемого в телефонном терроризме

С другой стороны, в последнее время участились случаи эвакуации людей из торговых центров. Поэтому нельзя исключать элемент конкурентной борьбы между ритейлерами, полагает собеседник m24.ru.

По его словам, правоохранительные органы должны не только оперативно находить преступников, но и заниматься профилактикой, в том числе более широко информировать о фактах выявления и наказания "телефонных террористов", чтобы другим было неповадно. "В этом деле гласность большой помощник", - сказал Попов.

Напомним, в прошлом году начальник управления организации дознания столичного управления МВД, подполковник полиции Павел Милованов рассказывал M24.ru, что московская полиция хочет обнародовать фамилии людей, осужденных за "телефонный терроризм". Их список могут выложить в интернет. Если перечень "телефонных террористов" появится в сети, потенциальные "шутники" быстрее поймут, что ложное сообщение о теракте - уголовное преступление, за которым следует серьезное наказание. В пресс-службе ГУ МВД по Москве не смогли уточнить, когда список будет опубликован.

Последнее время участились случаи "телефонного терроризма" в столице. С начала 2015 года ложные сообщения о готовящихся взрывах затронули практически все центральные вокзалы Москвы. Один из последних случаев произошел в начале июня Последнее время участились случаи "телефонного терроризма" в столице. С начала 2015 года ложные сообщения о готовящихся взрывах затронули практически все центральные вокзалы Москвы. Один из последних случаев произошел в начале июня на Курском вокзале , когда было эвакуировано около 800 человек. Кроме того "телефонные террористы" не раз нарушали покой посетителей ТЦ "РИО" , которые находятся в Москве и области. Напомним, что за ложный звонок о якобы заложенной бомбе заводится уголовное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Статья предусматривает разные виды наказаний, в том числе штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы от года до двух лет, обязательные работы до 480 часов и даже лишение свободы на срок до трех лет. Если "телефонный терроризм" привел к тяжким последствиям или крупному ущербу, то с преступника могут взыскать до 1 млн рублей или посадить в тюрьму на пять лет. Поправки, ужесточающие ответственность, были приняты весной 2014 года. Если "шутник" оказался несовершеннолетним, штраф взимают с его родителей. Отметим, что в последнее время полиция нередко оперативно находит "телефонных террористов", правда, наказания они получают довольно щадящие. Так, в начале июня "телефонный террорист", 11 раз "минировавший" Курский вокзал, был оштрафован на 250 тысяч рублей. А в конце мая 56-летний москвич Владимир Рябич был осужден за звонок о готовящемся взрыве в одном из отделений Сбербанка. Правда, его приговорили к штрафу всего в 20 тысяч рублей.



Председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Инна Святенко рассказала, что в Москве положительная статистика по раскрытию такого рода преступлений. "Сейчас благодаря тому, что возможно персонализировать звонящего и узнать место, откуда звонок раздается, поиск происходит очень быстро. По IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования – m24.ru) оперативно определяют нарушителя", – пояснила депутат.

По ее словам, случаи "телефонного терроризма" учащаются особенно во время проведения ЕГЭ. "Родители должны помнить, что если их дети пытаются сорвать экзамен таким образом, им придется выплачивать приличные суммы за материальный ущерб", – подчеркнула депутат.

Исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Андрей Карпов отметил, что владельцы торговых центров и арендаторы из-за "телефонных террористов" и эвакуации посетителей теряют миллионы рублей. "Никакой компенсации они, конечно же, не получают", - сказал он.

Карпов подтвердил, что немало звонков приходит с территории других стран. "В этом случае нарушителей найти практически невозможно", - считает он.

По словам эксперта, "минирование" магазинов и торговых центров может быть связано как с конкурентной борьбой между ритейлерами, так и с потребительским экстремизмом. "Бывают случаи, когда после первой эвакуации раздается звонок и "террорист" просит перечислить некую сумму, если ТЦ не хочет продолжения звонков", - пояснил собеседник m24.ru.

Адвокат коллегии адвокатов "На Малой Дмитровке", полковник милиции в отставке Евгений Черноусов считает, что уголовную ответственность за "телефонный терроризм" можно повысить до 10 лет и ужесточать за неоднократные звонки, а также ввести конфискацию имущества, если ущерб причинен в крупном размере.

"Необходимо также широко освещать результаты судебных процессов в СМИ и как можно больше говорить о том, какое "телефонным террористам" выносят наказание", – заключил Черноусов.

Председатель московского профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин предложил считать звонки изначально ложными, если они поступают из-за рубежа и невозможно определить абонента. "Если звонят из какой-то Австралии и говорят, что московский аэропорт заминирован, то можно было бы не отправлять все службы на место", – пояснил он.

Пашкин также согласен с тем, что необходима конфискация имущества для осужденных за "телефонный терроризм". "Дело не в сроке наказания, а в конфискации имущества. Если ее внести в текст закона, то все задумаются, лгать ли о готовящемся взрыве", - отметил эксперт.