21 октября 2016, 14:04

Транспорт

Пункты обогрева для бездомных перейдут на круглосуточный режим работы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Круглосуточные пункты обогрева для бездомных на привокзальных территориях Москвы заработают 1 ноября. Сейчас такие пункты работают только в дневные часы, сообщает Агентство "Москва".

Для этих целей планируется использовать пять автобусов, в которых смогут получить помощь 90 человек одновременно.

С наступлением холодов бездомные все чаще обращаются за помощью. Так, в центре социальной адаптации "Люблино" с 1 октября решили снять ограничения на прием граждан в нетрезвом состоянии.

Более 60 процентов бездомных в Москве являются приезжими из других регионов. Доля москвичей составляет 14 процентов, жителей области – около восьми процентов, остальные 17 процентов – иностранцы.

Большинство бездомных имеют жилье, но отказываются менять свой образ жизни. Общее число бездомных в Москве – около 10 тысяч человек.

вокзалы бездомные пункты обогрева социальная сфера центры социальной адаптации

