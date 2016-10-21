Пункты обогрева для бездомных перейдут на круглосуточный режим работы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Круглосуточные пункты обогрева для бездомных на привокзальных территориях Москвы заработают 1 ноября. Сейчас такие пункты работают только в дневные часы, сообщает Агентство "Москва".

Для этих целей планируется использовать пять автобусов, в которых смогут получить помощь 90 человек одновременно.

С наступлением холодов бездомные все чаще обращаются за помощью. Так, в центре социальной адаптации "Люблино" с 1 октября решили снять ограничения на прием граждан в нетрезвом состоянии.