Пункты обогрева для бездомных перейдут на круглосуточный режим работы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Круглосуточные пункты обогрева для бездомных на привокзальных территориях Москвы заработают 1 ноября. Сейчас такие пункты работают только в дневные часы, сообщает Агентство "Москва".
Для этих целей планируется использовать пять автобусов, в которых смогут получить помощь 90 человек одновременно.
С наступлением холодов бездомные все чаще обращаются за помощью. Так, в центре социальной адаптации "Люблино" с 1 октября решили снять ограничения на прием граждан в нетрезвом состоянии.
Большинство бездомных имеют жилье, но отказываются менять свой образ жизни. Общее число бездомных в Москве – около 10 тысяч человек.
