Неизвестный сообщил об угрозе взрыва поезда Москва-Иваново

Фото: ИТАР-ТАСС

Неизвестный сообщил о якобы заложенной бомбе в поезде Москва-Иваново, который отправлялся с Ярославского вокзала.

"В пятницу вечером неизвестный сообщил по телефону об угрозе взрыва в поезде Москва-Иваново, который должен был отправиться по маршруту следования с Ярославского вокзала", - сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции осматривают вагоны поезда, а также ведут розыск звонившего.

Это уже третье сообщение за пятницу о якобы заложенной бомбе. Ранее неизвестные дважды сообщали о минировании "Винзавода".