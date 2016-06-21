На вокзалах может появиться обязательная дактилоскопия для мигрантов

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Мосгорсуд поддерживает идею обязательной дактилоскопии приезжих из Средней Азии на московских вокзалах. Об этом на заседании Общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом заявила председатель суда Ольга Егорова.

"В судах Москвы ежегодно рассматривается по 71 тысяч дел о выдворении нелегальных мигрантов, и эти дела загружают работу судов. Мы обеспечим правовое обоснование законопроекта о необходимости ввести обязательную дактилоскопию на столичных вокзалах", – цитирует ее Агентство "Москва". Егорова добавила, что с этим вопросом необходимо обращаться в Госдуму.

Как отметили на заседании, сейчас отпечатки пальцев берут у приезжих в аэропортах, на вокзалах такой процедуры нет, хотя ежедневно из Душанбе и других городов Таджикистана туда приезжают по тридцать вагонов с мигрантами.

С начала года судебные приставы выдворили из Москвы более 2,4 тысячи иностранных граждан, нарушивших правила пребывания на территории страны. Все депортированные граждане были привлечены судом к административной ответственности. В течение следующих пяти лет им закрыт въезд на территорию страны.