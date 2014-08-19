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На Киевском вокзале открылся хостел "Город", рассчитанный на одновременное размещение 61 человека, сообщили M24.ru в пресс-службе Москомтуризма.

"В настоящее время в хостеле гостям доступно только 16 номеров из 21. В гостинице еще не завершены строительные работы", - отметили в ведомстве.

Стоимость стандартного номера, рассчитанного на двух человек, составляет от 600 до 1 тысячи рублей. В номерах находятся кровати с ортопедическими матрасами, двери с электронными замками и сейфы для ценных вещей. За дополнительную плату доступны фен и утюг.

В стоимость проживания также входят постельное белье, полотенца, пользование ванной, обеденной зоной, пеленальной комнатой. При необходимости в новом хостеле можно постирать и погладить одежду.

Новый хостел в первую очередь рассчитан на путешественников, пользующихся услугами РЖД, пассажиров, которые отправляются "Аэроэкспрессом" в аэропорт на ночные и ранние утренние рейсы, студентов и всех желающих.

По словам руководителя гостиничного проекта Натальи Мукоед, подобный хостел планируется открыть и на Казанском вокзале.

Как отметил глава столичного комитета по туризму и гостиничному хозяйству Сергей Шпилько, Москва развивает средства размещения для транзитных пассажиров. Так, близ каждого из трех столичных аэропортов в настоящий момент работает более 30 гостиниц разных категорий и типов - 30 - в Домодедове, 31 во Внукове, 32 - в Шереметьеве.

В настоящее время в столице работают порядка 140 хостелов. В частности, они уже есть на Белорусском и Рижском вокзалах. Там можно найти комнаты от 10 человек и люксы. Кроме того, в этих хостелах есть отдельные бизнес-комнаты с компьютерами и принтерами, возможность воспользоваться почтовой службой DHL, не выходя из хостела, бесплатный Wi-Fi, кухня, а также номера для маломобильных граждан.

Подробнее о московских хостелах смотрите в инфографике ниже.