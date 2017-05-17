Форма поиска по сайту

17 мая 2017, 10:09

Хакеры взломали табло на вокзале Вашингтона и транслировали порно‍

Фото: ТАСС/YAY/Patricia Hofmeester

Хакеры взломали информационное табло главного железнодорожного вокзала Вашингтона Union Station и показали на нем порноролик, сообщает "Лента.ру".

Инцидент произошел 16 мая около 17:30 по местному времени (0:30 мск). Видео длилось около трех минут, пока его не выключили вручную. Реакция посетителей вокзала была разной: одни восприняли это как шутку, другие попытались остановить трансляцию.

Отмечается, что табло установили несколько месяцев назад во время обновления здания вокзала. Его руководители не исключают, что это не первый инцидент – подобные ситуации могли происходить ночью, когда на вокзале никого нет.

вокзалы США Вашингтон порнофильмы распространение порнографии жизнь в мире

