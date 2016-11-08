Навигация по вокзалам появится в мобильном приложении РЖД

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Навигация по железнодорожным вокзалам появится в мобильном приложении РЖД в начале 2017 года, сообщает Агентство "Москва". Об этом на международной конференции "Интернет+транспорт" рассказал директор по информационным технологиям ОАО "РЖД" Евгений Чаркин.

Он отметил, что сейчас 79 вокзалов дирекции железнодорожных вокзалов РЖД оборудованы Wi-Fi.

В сентябре компания объявила конкурс на разработку мобильного приложения. В сервисе можно будет посмотреть расписание движения поездов дальнего следования и пригородного сообщения, наличие мест; оформить, оплатить и вернуть электронный билет и узнать информацию о вокзалах. Приложение будет рассчитано для работы на операционных системах Android, iOS, Windows Phone 8 и старше, Windows 10 Mobile.

В настоящее время у РЖД уже есть мобильное приложение "Билеты на поезд", разработанное собственными силами. Однако оно работает только на Android и обладает ограниченным функционалом.