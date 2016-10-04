Форма поиска по сайту

04 октября 2016, 12:59

Транспорт

Два столичных вокзала стали номинантами конкурса "Московская реставрация"

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Два столичных вокзала – Казанский и Киевский – стали номинантами конкурса "Московская реставрация-2016", сообщает Агентство "Москва". Об этом заявил руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Чиновник отметил, что из девяти городских вокзалов шесть находятся под государственной охраной в качестве объектов культурного наследия. Среди номинантов конкурса также станция метро "Киевская" – кольцевая и радиальная.

Конкурс на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия "Московская реставрация" проводится с 2011 года. В частности, награды получили Московский планетарий, Триумфальная арка, здание бывшего Центросоюза архитектора Ле Корбюзье и Большой зал Московской консерватории.

Участниками становятся реставрационно-проектные мастерские, инженерные и производственные организации, собственники и пользователи объектов, инвестиционные компании, реставраторы и архитекторы.

В этом году в комиссию вошли заслуженный деятель искусств России Андрей Баталов, председатель Центрального совета ВООПИиК Галина Маланичева, эксперты и почетные реставраторы города. Победителей конкурса определят 8 декабря.

