Москва передаст останки воина-афганца делегации из Казахстана

Вывод советских войск из Афганистана, 1989 год. Фото: ИТАР-ТАСС

Сегодня в Москве простятся с младшим сержантом Советской Армии Абдулхакимом Ергешовым, пропавшим без вести в 1983 году в Афганистане. Траурный митинг пройдет на Поклонной горе у памятника воинам-интернационалистам. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств СНГ Александр Лаврентьев.

Абдулхаким Исматуллаевич Ергешов родился в 1963 году в городе Туркестан Казахской ССР (ныне Республика Казахстан), был призван в Советскую Армию в октябре 1982 года. С апреля 1983 года Ергешов проходил службу в Афганистане, где 15 октября 1983 года пропал с поста в районе перевала Саланг.

В ходе одной из поисковых экспедиций недалеко от кишлака Мальхан было обнаружено захоронение расстрелянного солдата. Позднее удалось найти останки советского воина и доставить их в Москву. Специалистам центра судебной медицины Минобороны потребовалось значительное время, чтобы сделать однозначный вывод о принадлежности останков Ергешову.

Сегодня после памятной церемонии на Поклонной горе останки передадут делегации ветеранов-афганцев Республики Казахстан для захоронения на Родине.

По словам Лаврентьева, в текущем году это уже третий идентифицированный военнослужащий из списка пропавших без вести в Афганистане. "Ранее в Санкт-Петербурге похоронили Сергея Колесова, а в Казахстане - Алексея Зуева. Всего же опознаны пять человек. В то же время за более чем 20 лет комитет нашел живыми 29 солдат, 22 из которых вернулись на Родину", - сказал он.