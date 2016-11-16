Мальчик провалился под лед на Борисовских прудах

Ребенок провалился в полынью на Борисовских прудах, об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС

Получив сигнал, столичные спасатели уже через четыре минуты прибыли на место и успели помочь 12-летнему мальчику. Ему оказали первую помощь и вскоре отпустили домой под присмотром мамы.

Столичное ГУ МЧС России предупреждает: выходить на тонкий лед опасно для жизни.

В ноябре столичные спасатели перешли на усиленный режим дежурства на водоемах города. Он продлится до того момента, когда толщина льда достигнет 10-15 сантиметров.

При усиленном режиме количество сотрудников МЧС в смене увеличивается до 100 человек, 70 из которых – водолазы. Также для помощи в спасении людей на водоемах будут задействованы специально обученные собаки-водолазы.

Этой зимой на службе у спасателей появится новый прибор "Пикор-лед", который способен определить толщину и структуру льда бесконтактно. Также на некоторых водоемах будут впервые использовать сверхлегкие маломерные судна на воздушной подушке "Змей" и беспилотные аппараты.