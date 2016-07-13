С начала сезона на водоемах Подмосковья погибли восемь человек

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Восемь человек погибли на водоемах Подмосковья с начала купального сезона, сообщает Агентство "Москва".

Как пояснили в пресс-службе зампредседателя правительства региона Дмитрия Пестова, этим летом на водных объектах погибло меньше людей, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда утонули 10 человек.

Специалисты спасательных подразделений ежедневно патрулируют водоемы. За последние четыре года число благоустроенных мест для отдыха на воде увеличилось в 2,5 раза – до 156.

Московские спасатели перешли на усиленный режим работы с 17 июня. За этот период на водоемах Москвы никто не утонул, и удалось избежать гибели 12 человек.

Купальный сезон в Москве начался 1 июня, продлится он до 1 сентября. Купаться разрешено в 10 водоемах: "Большой городской пруд", "Школьное озеро", "Черное озеро" (ЗелАО), "Тропарево" (ЮЗАО), "Озеро Белое" (ВАО), "Мещерское" (ЗАО), "Пляжный комплекс Бич-Клаб", Пляж "Левобережный" (САО), "Серебряный Бор-2" и "Серебряный Бор-3".

Также организовано 114 зон отдыха, где москвичи могут отдохнуть от жары, в том числе 34 пляжа, но купаться там запрещено. Все площадки, в том числе свободные от купания, оборудованы шезлонгами, зонтиками, раздевалками и площадками для пляжных видов спорта. Также в нескольких парках работают лодочные станции с прокатом лодок и катамаранов.