С начала холодов на столичных водоемах погибли три человека

"Интервью": Василий Марьян - о правилах поведения на водоемах зимой

Три человека погибли, провалившись под лед с начала замерзания столичных водоемов. Об этом в эфире канала "Москва 24" сообщил начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

Он уточнил, что один из погибших - 6-летний мальчик, который без присмотра родителей вышел на лед Большого Люблинского пруда 29 октября. До ближайшей поисково-спасательной станции было 300 метров, но сотрудники службы не успели спаси ребенка.

Марьян добавил, что с начала холодов на водоемах было спасено трое человек. По его словам, на столичных водных объектах работают 23 поисково-спасательных станции.

"Сегодня группировка суточного движения составляет порядка 70 спасателей. Из них 35-40 водолазов. Средство спасания у нас – это судно на воздушной подушке типа "Хивус" и "Жук". Усиленный режим введен на участках, где тонкий лед, это 6 поисково-спасательных станций, - рассказал Марьян.

Спасатель объяснил, что безопасная толщина льда для одинокого пешехода должна быть не менее 7 сантиметров. Для катания на коньках - не менее 12 сантиметров, а для массового катания - не менее 25 сантиметров. При этом запрещается проверять толщину льда ударом ноги - он может треснуть.

По словам Марьяна, о толщине льда лучше узнать у спасателей, которые обязаны дежурить на водном объекте.

Напомним, катание на коньках по московским водоемам было запрещено из-за тонкого льда. А в Подмосковье были зарегистрированы первые случаи провала рыбаков под лед. По информации спасателей, здесь пока обошлось без жертв.