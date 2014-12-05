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Москва 24

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05 декабря 2014, 20:37

На водных объектах столицы ежедневно дежурят 70 спасателей

водоемы спасатели лед Василий Марьян

"Интервью": Василий Марьян - о правилах поведения на водоемах зимой

Самый опасный лед наблюдается на Москве-реке в районе Карамышевской набережной, его толщина - не более 5-7 сантиметров, при этом он покрывает лишь 50-60% этого участка реки. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Василий Марьян.

По его словам, в целом лед покрывает Москву-реку на 90%, его толщина составляет 5-6 сантиметров. При этом в центре города, а также в районах Фили, Кунцево, Воробьевых гор и Крымского моста вода практически открытая.

Химкинское водохранилище также закрыто льдом на 90%, его толщина порядка 15-16 сантиметров.

Марьян добавил, что Большой Садовый, Терлецкие, Большой Люблинский пруды и другие подобные водоемы Москвы почти полностью покрыты достаточно прочным льдом.

Спасатель объяснил, что безопасная толщина льда для одинокого пешехода должна быть не менее 7 сантиметров. Для катания на коньках - не менее 12 сантиметров, а для массового катания - не менее 25 сантиметров. При этом запрещается проверять толщину льда ударом ноги - он может треснуть.

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По словам Марьяна, о толщине льда лучше узнать у спасателей, которые обязаны дежурить на водном объекте.

"Сегодня группировка составляет суточного движения порядка 70 спасателей. Из них 35-40 водолазов. Средство спасания у нас – это судно на воздушной подушке типа "Хивус" и "Жук". Усиленный режим введен на участках, где тонкий лед, это 6 поисково-спасательных станций, - рассказал он.

Как сообщалось ранее, катание на коньках по московским водоемам было запрещено из-за тонкого льда. А в Подмосковье были зарегистрированы первые случаи провала рыбаков под лед. По информации спасателей, пока обошлось без жертв.

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