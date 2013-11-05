Подкатегории прав и экзамен на "автомате": главные нововведения ГИБДД

Фото: ИТАР-ТАСС

С 5 ноября в России вступили в силу шесть главных нововведений в сфере ГИБДД, которые в чем-то облегчат, а в чем-то немного усложнят жизнь будущих автомобилистов, мотоциклистов и водителей скутеров.

Самое главное нововведение, которое пришло на радость родителям – на скутер теперь тоже нужны права. Правда, не "взрослая" категория "А", получить которую можно с 18 лет, а "младшая" – "М", которая доступна 16-летним начинающим мотоциклистам.

Получить их можно, сдав теоретический экзамен. Заправским водителям и маститым байкерам беспокоиться не стоит – чтобы оседлать "табуретку", им хватит и своей категории.

Фото: ИТАР-ТАСС

Кстати о категориях прав – теперь в правах появились подразделы, регулирующие ограничения на мощность и грузоподъемность машины. Новые удостоверения будут напоминать "морской бой" – там появились графы "A1", "В1", "C1", "D1", "C1E" и "D1E".

Нужны они для разделения водителей внутри своей группы – человек, который не собирается седлать байк мощностью свыше 125 кубических сантиметров и которому уже есть 16 лет, получит "А1". Тот, у кого в гараже пылиться квадроцикл или трицикл, будет сдавать на "B1" – упрощенная версия категории на право управления легковым автомобилем.

Права категории "С1" дадут разрешение управлять грузовиком от 3,5 тонн до 7,5 тонн (вроде бортового КамАЗа), а "D1"- автобусом с вместимостью от девяти до 16 пассажиров (обычная "ГАЗель"). Включены в новую схему и прицепы – "С1Е" и "D1Е" дадут возможность управлять грузовиком "С1" и автобусом "D1" с прицепами, которые весят больше 750 килограммов.

Причина такого нововведения понятна – можно миновать более сложные экзамены на "старшие" категории транспорта, сдавая на "облегченные". Также поправка была введена в соответствии с новыми требованиями Конвенции о дорожном движении.

Как и в ситуации с мопедами, основные категории прав дадут право управления "младшими" видами транспорта. Бежать в ГИБДД с требованием заменить удостоверение не надо – новую карточку водитель получить после истечения 10-летнего срока их действия.

Фото: ИТАР-ТАСС

Другая часть новых правил касается экзаменов в ГИБДД. Самое интересное – теперь теорию и "площадку" можно будет сдать не в ГИБДД, а в автошколе. За сдачей экзаменов будут следить сотрудники дорожной полиции.

Претенденту на право управления машиной необходимо будет пройти курс теоретической подготовки, подать заявление в ГИБДД и сдать там экзамен. Только после этого будущий водитель может начать обучение на дорогах общего пользования. Следующим этапом станет получение свидетельства об окончании автошколы. Когда все это будет пройдено, ученик сможет прийти в полицию для сдачи "города".

Однако не все автошколы могут принимать у себя "студентов" – для этого нужен компьютеризированный автодром. Учебных заведений, обладающих такой техникой, в России пока около 30.

Фото: ИТАР-ТАСС

Еще одно долгожданное нововведение – теперь можно сдавать на "права" на машине с автоматической коробкой передач.

Разумеется, некоторым людям сложно разобраться в схеме "сцепление-газ", переключении передач и прочих прелестях "механики". Для них МВД разрешило обучаться и сдавать на "автомате", упростив жизнь тем, кто не собирается браться за рычаг МКПП. Да и тонны нервов, оставленные на площадке ГИБДД из-за заглохнувшей "десятки", останутся при владельцах.

Те, кто сдаст на "механику", могут сесть за "автомат". Обратной ситуации не предусмотрено – в правах ставится отметка "АКПП". Чтобы получить разрешение на "ручку", придется пересдавать экзамены.

"Экстерном" теперь сдать экзамены будет нельзя – для получения прав придется записываться в автошколу и проходить там курс обучения. Стоит это примерно 17-18 тысяч рублей. Самоподготовка, кстати, порой обходится дороже – частные инструкторы по вождению берут за урок немало.

"Досталось" автошколам и экзаменаторам – все учебные заведения будут проходить проверку ГИБДД, минимальный возраст экзаменаторов повышен с 23 до 25 лет, а водительский стаж - с 3 до 5 лет.

Сергей Блохин