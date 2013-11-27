Будущие водители должны разбираться в физике и психологии

Фото: ИТАР-ТАСС

Минобрнауки разработало новую программу обучения водителей, согласно которой граждане должны будут получить серьезные знания в области физики, психологии и социологии.

Будущий водитель изучит такие дисциплины, как "Гидроскольжение и аквапланирование шины", "Силы и моменты, действующие на транспортное средство при торможении и при криволинейном движении", пишет "Коммерсантъ". Также студенты узнают о "склонности к рискованному поведению на дороге", "влиянию рекламы, прессы и киноиндустрии на поведение" и о "причинах агрессии и враждебности у водителей". При этом будет сокращен курс первой помощи - с 24 до 16 часов.

"Мы взяли немецкий подход: человек должен понимать, что с ним происходит, почему он раздражен, почему другие водители раздражены и как избежать конфликтов", - сказала соавтор программ, президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

Кроме того, водителям придется изучить "порядок работы с бортовым компьютером и навигационной системой", а также устройство двигателей внутреннего сгорания, электродвигателей и "комбинированных двигательных установок". Необходимо будет владеть информацией о том, чем отличаются друг от друга гидромеханические и бесступенчатые автоматические коробки передач и что такое октановое и цетановое число топлива.

Отдельно разработана программа обучения для категории М (водителей скутеров и мопедов). Кандидаты изучат такие темы, как "Устойчивость мопеда", "Влияние гироскопического момента на движение мопеда в повороте", "Занос и снос мопеда, причины их возникновения", а также научатся проверять уровень эксплуатационных жидкостей, менять колеса и аккумулятор.

Напомним, что разработка новых программ обучения водителей была начата после соответствующего постановления кабинета министров. Устанавливаются примерные программы профессионального обучения водителей транспортных средств по 10 категориям и 6 подкатегориям, а также по двум специальным категориях для несовершеннолетних (В и С).