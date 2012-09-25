Столичная полиция выявила 81 пьяного водителя за один день рейда

Рейд "нетрезвый водитель" продолжится в Москве до октября. Это связано с участившимися серьезными ДТП, в результате которых погибли люди. Проверить московских водителей смогут не только инспекторы ГИБДД, но и обычные сотрудники полиции, входящие в патрули

В первый день рейда "Нетрезвый водитель" столичная полиция выявила 81 нетрезвого водителя, еще 49 человек отказались от прохождения медосвидетельствования.

Также в ходе рейда были задержаны десять автомобилей и два человека, находившиеся в розыске.

Напомним, с 24 сентября по 1 октября в городе проводится рейд "Нетрезвый водитель".

В Москве участились аварии, совершенные по вине нетрезвых водителей. Так, семь человек погибли, трое пострадали 22 сентября в ДТП на Минской улице. Пьяный водитель не справился с управлением автомобилем и вылетел на остановку.

Всего с начала года по вине пьяных водителей произошло 152 аварии, в которых 15 человек погибли и 205 получили ранения.

Депутаты Госдумы РФ собираются ужесточить наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Среди поправок в УК РФ - уголовное наказание вплоть до пожизненного.