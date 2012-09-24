Столичная полиция проводит рейд "Нетрезвый водитель"

После аварии на Минской улице столичная ГИБДД начала общегородской рейд "Нетрезвый водитель". До 1 октября инспектора будут проверять автолюбителей на столичных дорогах

По указанию руководства московской полиции с 24 сентября по 1 октября будет проводиться общегородской рейд "Нетрезвый водитель". Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

"В целях профилактики и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, руководством столичного главка МВД принято решение о проведении операции "Нетрезвый водитель" силами как сотрудников ГИБДД, так и представителей других служб полиции", - говорится в сообщении.

Жителей Москвы, в первую очередь водителей, просят с пониманием отнестись к профилактическим мероприятиям, которые проводятся в целях обеспечения безопасности граждан, в том числе детей.

В последнее время в столице участились дорожно-транспортные происшествия, совершенные по вине нетрезвых водителей. Так, семь человек погибли, трое пострадали 22 сентября в ДТП на Минской улице. Иномарка вылетела на остановку из-за пьяного водителя, не справившегося с управлением.

Добавим, депутаты Госдумы РФ намерены ужесточить наказание за вождение автомобиля в пьяном виде. Среди поправок в УК РФ - уголовное наказание вплоть до пожизненного. Предполагается, что поправки в Уголовный кодекс будут внесены уже на этой неделе.

Всего за восемь месяцев 2012 года подразделениями cтоличной Госавтоинспекции был выявлен 7141 случай нарушений ПДД, связанный с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. С января по август текущего года по вине нетрезвых водителей было совершено 152 дорожно-транспортных происшествия, в которых 15 человек погибли и 205 получили ранения.